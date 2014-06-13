В Кировском под завалами на шахте погибли все 9 горняков

"Все 9 человек погибли. Их тела поднимают на поверхность", - сообщили "ОстроВу" в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Читайте такжеНа Донетчине в результате взрыва на шахте погибли 7 горняков, судьба двоих остается неизвестной

Сегодня утром сообщалось, что в результате аварии погибли 7 горняков, судьба еще 2 оставалась неизвестной.

Напомним, 12 июня в 3.39 на глубине 240 м произошел взрыв без последующего горения на шахте ОАО "Гранд - Инвест Плюс". В результате аварии под завалами оказались 9 горняков. По даному факту милиция возбудила дело по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью"). Эта статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет, или тюремного заключения на срок до 8 лет.