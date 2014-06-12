Прокуратура контролирует расследование массовой гибели горняков на шахте в Донецкой области

22:30, 12 июня 2014
Общество
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В Шахтерском районе Донецкой области ход расследования массовой гибели горняков на шахте находится на контроле областной прокуратуры.

шахта / pr.kharkov.ua

В прокуратуре напомнили, что сегодня, 12 июня, в 6.45, в Шахтерский ГО ГУ МВД в Донецкой области поступило сообщение о том, что на одной из шахт произошла авария.

По предварительной информации на глубине 240 метров произошел взрыв газо-воздушной смеси с обвалом горной массы. В результате чего под завалами оказались 9 человек. 

В настоящее время спасательно-поисковые работы продолжаются. Проводится проветривание, разбор завалов и поиски застигнутых аварией горняков. 

Органами милиции по данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного Кодекса Украины. 

Создана следственно-оперативная группа, которая отрабатывает план первоочередных следственных действий, а так же версии случившегося.

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