В Крыму подтверждают провал турсезона

Туристов практически нет. Об этом Центру журналистских расследований рассказали местные жители.

По словам одной из них Елены Евстафьевой, на сегодняшний день феодосийский частный сектор пустует. Более того, звонков от желающих забронировать комнаты пока поступает крайне мало.

Читайте такжеВ Украине из-за аннексии Крыма появятся 8 новых поездов на другие курорты«На сегодняшний день никого нет. Но вообще в мае у нас обычно так и бывает. Пугает другое. То, что не звонят и не бронируют. Обычно в это время много звонков из России, Украины, Беларуси. У меня к этому времени весь июнь и половина июля расписаны. А в этом году два звонка от москвичей», — сказала она и подчеркнула, что сдача жилья в курортный сезон для многих феодосийских семей — серьёзное финансовое подспорье.

«Если не поедут, что зимой будем делать- не понятно. У меня из доходов — минимальная пенсия. Да и не только уменя одной. Здесь половина за счёт сезона живут», — заключила она.

Следует отметить, что по данным Феодосийского управления по курортам и туризму, по состоянию на последнюю неделю мая официальные феодосийские средства размещения заполнены на 19%. Однако большую часть от этой цифры составляют командировочные.