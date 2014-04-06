Первый батальон Национальной гвардии принял присягу

Полтысячи гвардейцев в возрасте от 18 до 55 лет экстерном за три недели прошли специальную военную подготовку. Они уже держатся, как опытные военные, хотя еще несколько недель назад были кто менеджерами, кто массажистами, кто юристами, а кто строителями.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Воинов объединил Майдан и горячее желание защищать народ от опасности. Все гвардейцы убеждены, что действительно нужны Украине.

"Они занимались боевой и специальной подготовкой, они стреляли, занимались тактической подготовкой. Еще три недели назад им было сложно понять, что все задачи, которые они будут выполнять, они будут выполнять только вместе", - рассказал командующий внутренними войсками Степан Полторак.

Читайте такжеПод Киевом прошли учения "Самообороны" для вступления в Национальную гвардию

Присяга гвардейцев почти не отличалась от обычных армейских. Единственное отличие - это упоминание о тех, кто уже отдал жизнь за Украину.

"Помнить наших собратьев из Небесной сотни. Они отдали свою жизнь и сейчас с небес смотрят на нас", - заявил народный депутат Петр Порошенко на церемонии.

Бойцы Нацгвардии уверяют, что такие слова и верность Родине для них - не пустой звук, а смысл жизни.

"Очень большая честь для меня - защищать Украину", - сказал молодой Назар, который прибыл на подготовку прямо из Суворовского училища.

Родственники гвардейцев, которые наблюдали за присягой, не скрывают, что гордятся своими сыновьями, мужьями и братьями. С понедельника гвардейцы продолжат подготовку.