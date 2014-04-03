Снесенный в Николаеве памятник Ленину оценили в 0 грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на 22-й внеочередной сессии Николаевского областного совета заявил начальник УМВД Украины в Николаевской области Юрий Седнев.

Вопрос о расследовании акта вандализма, имевшего место в Николаеве 22 февраля нынешнего года, то есть, о снесении памятника Ленину, рассматривался депутатами в разделе "Разное".

По словам Седнева, 22 февраля в милицию поступило 7 сообщений от граждан о сносе памятника Ленину, а 25 февраля поступило 12 заявлений от граждан о привлечении к уголовной ответственности неизвестных за снос памятника Ленину. Информация об этом была внесена в Единый реестр досудебных расследований.

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Как отметил начальник УМВД области, такие действия могли быть квалифицированы по двум статьям: ст.194 (умышленное уничтожение, повреждение чужого имущества, которое причинено в больших размерах) и ч. 2 ст.298 (умышленное незаконное уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия или их частей).

"Что касается ст.194, то в данном случае размер ущерба должен быть в 250 раз больше необлагаемого минимума доходов граждан, что составляет 152 тыс. 350 грн, - сказал Седнев. - На данный момент оценочная остаточная стоимость памятника составляет 0 грн. Данная информация официально была предоставлена из горисполкома".

Что касается ст.298 ч.2, то, согласно информации горисполкома, данный памятник не является культурным наследием.

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"В связи с этим уголовные производства были прекращены в связи с отсутствием состава преступлений", - сказал начальник милиции.

По мнению главы УМВД, кроме правового аспекта, снос памятника имеет также и политический, по поводу чего Седнев отметил: "Хотелось бы обратиться к руководителям политических организаций и в очередной раз им напомнить, что они ответственны за тех людей, которых за собой ведут, за те призывы, которые озвучивают, за те действия, к которым они призывают граждан, которые впоследствии могут привести к уголовным наказаниям, а также введение в заблуждение граждан".

Он также подчеркнул: "Если необходимо официальное заявление, то я его делаю: на территории Николаева и Николаевской области радикально настроенных "бандеровцев", которые вынашивают намерения снести памятник ольшанцам, памятник воинам-интернационалистам или воинам, защищавшим Отчизну во время Великой Отечественной войны, - нет".

Он также добавил, что в настоящее время приходится держать усиленный наряд милиции возле мемориала 68-ми героям-десантникам на главной площади Николаева, возле которого продолжают стоять палатки пророссийски настроенных горожан, по их словам, охраняющих памятник от разрушения "бандеровцами". Это отвлекает сотрудников милиции от выполнения их прямых функциональных обязанностей - от борьбы с преступностью.

"Мы хоть и добились снижения роста общего количества преступлений, но количество тяжких преступлений различного вида у нас растет. Для этого необходимо использовать милицию, а особенно патрульную службу, непосредственно по ее назначению, а именно для патрулирования", - сказал Седнев.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля в Николаеве на главной площади города снесли памятник Ленину.

Участники николаевского Майдана спонтанно приняли решение о демонтаже памятника Ленину в центре города. Работники аварийно-спасательного отряда "Марс" предприняли несколько попыток, чтобы демонтировать памятник, установленный в октябре 1957 года, однако это им не удалось. Тогда памятник сбросили на землю с помощью тросов, при этом была отбита голова.