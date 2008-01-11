России незачем беспокоиться о языковой ситуации в Украине - МИД

„Обеспокоенность” МИД РФ языковой ситуацией в Украине, по меньшей мере, некорректна. Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины в связи с комментарием Департамента информации и прессы МИД РФ от 9 января 2008 г.

Пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства в связи с комментарием российской стороны на решение Конституционного Суда Украины о дублировании украинским языком фильмов иностранного производства заявляет следующее.

“Последние месяцы мы являемся свидетелями попыток российской стороны искусственно обострить языковой вопрос в нашем государстве. Очевидно, такая кампания имеет целью дезориентировать международное сообщество относительно реального состояния дел с обеспечением прав национальных меньшинств в нашем государстве, а также внести элемент нестабильности в междунациональные отношения в Украине”, - отмечается в заявлении.

МИД отмечает, что Украина полностью выполняет обязательства, принятые согласно Европейской хартией региональных языков и языков меньшинств. Со стороны Совета Европы не поступало замечаний о ненадлежащем выполнении Украиной своих обязательств по этой Хартии.

Пресс-служба МИД Украины в очередной раз обращает внимание на то, что объектом Хартии является защита языков, находящихся под угрозой исчезновения, а не языковых прав национальных меньшинств (в т.ч. российского), проживающих в определенных регионах государства и которым, в соответствии с национальным законодательством, предоставлены все возможности для всестороннего развития.

Таким образом, отмечает МИД Украины, решения Конституционного Суда является логическим завершением организационной работы органов государственной власти, связанной с введением в действие статьи 14 Закона „Про кинематографию” 1998 года. “Развитие кинематографии Украины и поддержка государственного языка являются внутренним вопросом нашего государства. Следовательно, „ обеспокоенность” МИД РФ языковой ситуацией в Украине, по меньшей мере, некорректно”, - говорится в заявлении.

Пресс-служба МИД Украины отмечает, что в соответствии со статьей 150 Конституции Украины, решения Конституционного Суда обязательны для выполнения на территории Украины, окончательны и не могут быть обжалованы.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд постановил, что с 24 декабря в 2007 г. все иностранные фильмы должны дублироваться или озвучиваться только украинским языком. Государственная служба кинематографии отныне не имеет права давать разрешение на демонстрацию фильма, если он не дублирован, озвучен или субтитрован украинским языком. Это касается всех фильмокопий без исключения.

Департамент информации и печати МИД России раскритиковал такое решение Конституционного Суда Украины. По мнению российского МИД, «это явилось очередным подтверждением нежелания украинских властей полностью и добросовестно выполнять свои международные обязательства. Предпринимаемые действия в области кинематографии не соответствуют п.4 ст. 11 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, предусматривающей поощрение властями распространения кинопродукции на языках меньшинств».