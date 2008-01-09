МИД России: Украина нарушает Европейскую хартию о языках

В Москве вызывает озабоченность решение Конституционного суда Украины об обязательном дублировании на украинский язык фильмов иностранного производства, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Вызывает озабоченность недавнее решение Конституционного суда Украины о необходимости дублирования либо субтитрирования на украинский язык фильмов иностранного (в т.ч. российского) производства, поступающих в кинопрокат Украины. Это явилось очередным подтверждением нежелания украинских властей полностью и добросовестно выполнять свои международные обязательства. Предпринимаемые действия в области кинематографии не соответствуют п.4 ст. 11 Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств, предусматривающей поощрение властями распространения кинопродукции на языках меньшинств.

Беспокоит и общая ситуация с осуществлением Украиной Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств. Например, принятые в соответствии с Хартией решения областных и городских властей ряда регионов Украины о придании русскому языку статуса регионального признаны не соответствующими Конституции страны и опротестованы прокуратурой.

Вынуждены констатировать, что Украина вновь пытается проигнорировать международные обязательства государств «воздерживаться от действий, которые лишили бы договор его объекта и цели, если оно (государство) подписало договор», - говорится в комментарии.