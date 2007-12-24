Русскоязычного кино в Украине больше не будет

Все копии иностранных фильмов должны переводиться на украинский язык.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Конституционного Суда Украины было обнародовано сегодня председателем КС Андреем СТРИЖАКОМ.

Решение было принято на основании конституционного представления 60 народных депутатов Украины об официальном толковании положений ч.2 ст.14 Закона Украины «О кинематографии».

Авторы представления отмечали, что соответствующая норма закона, определяющая порядок распространения иностранных фильмов на территории Украины, трактуется неоднозначно, а также сомнительно применяется.

Конституционный Суд, рассмотрев это дело, принял решение, что все иностранные фильмы перед распространением в Украине в обязательном порядке должны быть дублированы, озвучены или субтитрованы на государственном языке. То есть, иностранные фильмы не подлежат распространению и демонстрированию в Украине, если они не дублируются, не озвучены или не субтитрованы на государственном языке.

При этом центральный орган исполнительной власти в области кинематографии не имеет права предоставлять ни юридическим, ни физическим лицам – субъектам кинематографии - право на распространение и демонстрирование таких фильмов и выдавать соответствующее государственное удостоверение. А.СТРИЖАК подчеркнул, что речь идет обо всех фильмокопиях, распространяемых на территории Украины.

По его словам, КС проанализировал Конституцию, законы Украины, международные акты, ратифицированные Украиной, и пришел к выводу, что обязательное дублирование фильмов на украинском языке не будет нарушать прав национальных меньшинств.