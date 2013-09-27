Прокуратура проверяет депутата из-за угрозы журналистке проклятием тамплиеров

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры области.

По данным правоохранителей, в прокуратуру с заявлением о незаконных действиях представителя власти обратилась журналист интернет-издания. Прокуратура инициировала проверку обстоятельств конфликта. Соответствующие материалы направляются в ГУ МВД Украины в Луганской области по принадлежности.

Осадчая сообщила УНИАН, что депутат Клинчаев при личной встрече требовал снять с сайта статью о нем, которую «0642» взял с другого издания.

«Говорил, что мы его оскорбляем, но это не наша статья, мы ее перепечатали. А он и слушать не хочет. Дал мне мое фото с дочерью, и говорит: «Здесь ты с ребенком. Если ты не снимешь оскорбительную статью, я прокляну твоего ребенка. У меня есть человек, который может... И через год, через два ты приползешь ко мне. Но будет поздно», - отметила Осадчая.

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В свою очередь Клинчаев сообщил УНИАН, что данный сайт постоянно поливает его грязью и ломает его судьбу.

«Они постоянно пишут гадости, что я – убийца или ублюдок. Сколько можно? Я обратился к ним: прекращайте, вы же ломаете судьбы другим людям. Я судиться не буду, я прокляну до третьего поколения проклятьем тамплиеров. Это проклятие справедливого возмездия. Оно снимается только тогда, когда обидчик осознает свою вину и попросит прощения. Я не угрожал, я просто предупредил ее», - сказал депутат.

Клинчаев также сообщил, что намерен в ближайшее время предложить народным депутатам рассмотреть изменения в законодательство по поводу ужесточения журналисткой этики.

Справка УНИАН. Арсен Клинчаев - председатель Всеукраинской общественной организации «Молодая гвардия»; член постоянной комиссии Луганского областного совета по вопросам образования, науки, культуры, молодежи и спорта. Депутатом областного совета избран впервые, член Партии регионов.

Родился 5 декабря 1968 года. Образование высшее, в 1991 г. закончил Донецкое высшее военно-политическое училище, квалификация – учитель истории.

Награжден медалями «За мужество» и «Золотая фортуна»