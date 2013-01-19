Милиция будет расследовать угрозы убийством журналисту в Херсоне
17:12, 19 января 2013Общество
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В Херсоне милиция открыла уголовное производство по факту угроз представителю СМИ.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
В частности, как говорится в сообщении, в милицию обратилась 43-летняя местная жительница, старший редактор Херсонской областной государственной телерадиокомпании с заявлением, что ей угрожали убийством. По ее словам, в помещении одного из магазинов Херсона 54-летний житель этого же города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывался в ее адрес нецензурной бранью и угрожал физической расправой.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).
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