Милиция будет расследовать угрозы убийством журналисту в Херсоне

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В частности, как говорится в сообщении, в милицию обратилась 43-летняя местная жительница, старший редактор Херсонской областной государственной телерадиокомпании с заявлением, что ей угрожали убийством. По ее словам, в помещении одного из магазинов Херсона 54-летний житель этого же города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, высказывался в ее адрес нецензурной бранью и угрожал физической расправой.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).