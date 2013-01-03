Умерла легенда американской эстрады
07:22, 03 января 2013Общество
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Звезда американской эстрады Патти Пэйдж скончалась в возрасте 85 лет.
Патти Пейдж скончалась на 86-м году жизни / Фото: General Artists Corporation (management)
Легенда американской эстрады 1950-х годов Патти Пэйдж скончалась в доме престарелых в штате Калифорния на 86-м году жизни, сообщает в четверг агентство Рейтер.
Причиной смерти певицы стала сердечная недостаточность.
Патти Пэйдж за свою карьеру продала более 100 миллионов пластинок и стала первой известной певицей звукозаписывающего гиганта Mercury Records. Зрители помнят ее по культовым композициям Tennessee Waltz, With My Eyes Wide Open, Im Dreaming и I Went to Your Wedding.
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