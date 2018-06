Умерла легенда американской эстрады

Легенда американской эстрады 1950-х годов Патти Пэйдж скончалась в доме престарелых в штате Калифорния на 86-м году жизни, сообщает в четверг агентство Рейтер.

Причиной смерти певицы стала сердечная недостаточность.

Патти Пэйдж за свою карьеру продала более 100 миллионов пластинок и стала первой известной певицей звукозаписывающего гиганта Mercury Records. Зрители помнят ее по культовым композициям Tennessee Waltz, With My Eyes Wide Open, Im Dreaming и I Went to Your Wedding.

РИА Новости