Ющенко предлагает ГУАМ восстановить Шелковый путь

Нефть Каспийского бассейна должна транспортироваться в Европу через территории стран ГУАМ.

Об этом в своем выступлении на пленарном заседании саммита Организации демократии и экономического развития ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова) заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, передает «Новости-Азербайджан».

В.ЮЩЕНКО также отметил особую важность создания транспортного коридора, который должен проходить по территории государств-членов ГУАМ, подчеркнув необходимость восстановления древнего Шелкового пути.

«Верю, что правительства наших государств примут активное участие в этом процессе и окажут необходимую помощь в этом направлении», - отметил В.ЮЩЕНКО.

По его словам, ГУАМ регулярно выступает с новыми идеями и предложениями, одной из которых является предложение по строительству Евроазиатского нефтепровода.

Президент отметил, что нефть Каспийского бассейна должна транспортироваться в Европу через территории стран ГУАМ.

«Мы принимаем совместные усилия по решению замороженных конфликтов на постсоветском пространстве, одним из шагов в этом направлении является вынесение данного вопроса на обсуждение ООН», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

По его словам, решение конфликтов будет способствовать успешному развитию всего региона.

По его словам, успехи в политической и экономической сферах, которых государства-члены ГУАМ достигли с момента создания организации, создают благоприятные условия для позиционирования ГУАМ на мировой арене.

Президент Украины отметил, что показателем широкого признания ГУАМ является участие в бакинском саммите представителей более 30 стран и международных организаций.

Говоря о достижениях Организации, В.ЮЩЕНКО отметил, что в рамках ГУАМ были созданы Виртуальный центр и Центр международной пропаганды.

«Центр международной пропаганды используется в совместной борьбе стран-участниц ГУАМ с торговлей людьми и международным терроризмом», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, государства ГУАМ также принимают активное участие в борьбе с незаконной торговлей и выступают с предложением по созданию зон свободной торговли.