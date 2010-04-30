Семиноженко поручил отменить украинский дубляж?

Вице-премьер-министр по гуманитарным вопросам Владимир СЕМИНОЖЕНКО поручил Министерству культуры и туризма рассмотреть законность приказа этого министерства от 18 января 2008 г. об обязательности дублирования или субтитрования иностранных фильмов украинским языком. Об этом он заявил в четверг во время круглого стола в Кабинете министров Украины.

Вице-премьер-министр также не исключил возможности отмены этого приказа в случае признания противоречащим его нормам украинского законодательства.

В свою очередь народный депутат Украины Ирина БЕРЕЖНАЯ (Партия регионов) отметила, что отмена подобного приказа не будет противоречить нормам украинского законодательства, в частности решению Конституционного суда относительно дублирования или субтитрования фильмов государственным языком.

В то же время, по мнению адвоката Ореста Данилевич, приказ Министерства культуры и туризма от 18 января 2008 направлен на установление определенных технических требований к фильмокопиям и правилам распространения фильмов, а, следовательно, не выходит за пределы компетенции Минкульта, определенной первой частью статьи 14 Закона Украины "О кинематографии".

По словам О.Данилевича, основным камнем преткновения, который очень беспокоит некоторых дистрибьюторов, работающих через российских посредников, является норма вышеупомянутого приказа, в соответствии с которой Госкино вправе отказать в прокатном разрешении «если фильм не дублирован (озвучен, субтитрирован) на украинский язык на фильмокопии языка оригинала. «Надо обратить внимание, что такие требования действуют во всем цивилизованном мире. В мировой практике дублирования, озвучения и субтитрования фильмов проводится исключительно на фильмокопиях оригинала фильма, обеспечивает полноценную передачу и аутентичное восприятие замыслу авторов произведения », - отметил адвокат.

Он также добавил, что упомянутая норма приказа полностью воспроизводит содержание нормы постановления Кабинета министров Украины от 16 января 2006, которая была признана Высшим административным судом Украины отвечающей законодательству Украины.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины своим постановлением от 16 января в 2006 г. установил, что для получения прокатной лицензии кинопрокатчики должны обязательно дублировать или субтитровать фильмы государственным языком. Позже данное решение было обжаловано в суде, однако Высший апелляционный суд полностью подтвердил законность данного постановления и его требования об обязательности дублирования или субтитрования украинским языком.

24 декабря 2007 года Конституционный Суд Украины принял решение относительно официального толкования положений ст. 14 Закона Украины «О кинематографии». Согласно с этим решением, все иностранные фильмы перед распространением в Украине обязательно должны быть дублируемы, озвученны или субтитрованы государственным языком.

Согласно Приказу министерства культуры от 18 января 2008 года, Госслужба кинематографии при Минкультуры не имеет права выдавать прокатную лицензию, «если фильм не дублируется государственным языком на фильмокопии языка оригинала».