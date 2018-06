Последняя песня Майкла Джексона появится этой ночью в интернете

Последняя песня "поп-короля" Майкла Джексона This Is It ("Вот и все") появится в полночь с воскресенья на понедельник в виртуальном пространстве, передает РИА Новости.

Корпорация Sony, которая заплатила 60 миллионов долларов за права на одноименный фильм, представит ее на официальном сайте Майкла Джексона. Сайт не уточняет, имеется в виду часовой пояс западного или восточного побережья США.

Одновременно Sony раскроет трек-лист ожидаемого альбома This Is It, сообщается на сайте "короля поп-музыки". Посмертный альбом Джексона будет состоять из двух дисков. Первый из них будет содержать все основные хиты певца в таком виде, в котором они выходили раньше. На другом диске будут не изданные ранее композиции.

Полная версия документальной ленты "Майкл Джексон: Вот и все" с этим музыкальным треком выйдет в прокат в США 28 октября (премьера в Украине - 28 октября).

Это фильм-ретроспектива карьеры артиста, с фрагментами его интервью, воспоминаниями близких, друзей и коллег. Сюжет картины основан на многочасовых видеозаписях репетиций, рабочих и закулисных моментах во время подготовки к несостоявшейся серии концертов в Лондоне. Режиссером ленты стал помощник Джексона - Кенни Ортеги.

Майкл Джексон скончался 25 июня на 51-м году жизни. Следствие установило, что он был убит. По данным американских СМИ, главным подозреваемым по делу о гибели певца является его личный врач Конрад Мюррей. Артист был похоронен в Лос-Анджелесе 3 сентября.