Объявлен шорт-лист британского "Букера"

Роман "Summertime" ("Летняя пора") Джона Максвелла Кутзее, южноафриканского лауреата Нобелевской премии по литературе, вошел в короткий список претендентов на премию Man Booker 2009 года. У Кутзее уже есть два "Букера" - за книги "Жизнь и время Михаэла К." (1983) и "Бесчестье" (1999), и он может стать первым "тройным" лауреатом этой престижной премии для англоязычных романистов.

В короткий список "Букера" 2009 года вошел роман "The Children`s Book" ("Детская книга") Антонии Байетт, лауреата "Букера" 1990 года (за "Posession" - "Обладать"). Еще одна известная писательница - Сара Уотерс - номинирована за роман "The Little Stranger" ("Маленький путник"). Уотерс, три романа которой переводились на русский язык ("Тонкая работа", "Ночной дозор" и "Бархатные коготки"), дважды попадала в шорт-лист "Букера".

Также в шорт-листе оказался живущий в Италии писатель Саймон Моуэр (Simon Mawer) с романом "The Glass Room" ("Стеклянная комната"). На русский язык переводилась его книга "Евангелие от Иуды". Еще два номинанта - это Адам Фулдс (Adam Foulds) с романом "The Quickening Maze" ("Оживающий лабиринт") и Хилари Мэнтл (Hilary Mantel) с исторической книгой "Wolf Hall" ("Вулф Холл") о Томасе Кромвеле, главном советнике Генриха VIII.

По данным The Guardian, самые высокие ставки букмекеры принимают именно на Мэнтл, она считается фаворитом конкурса.

Имя лауреата премии станет известно вечером 6 октября. Победитель получит чек на 50 тысяч фунтов стерлингов.

