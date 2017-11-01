Галкин посвятил актеру Панину непристойные стихи и вспомнил Спейси (видео)

Максим Галкин ответил на видеообращение Алексея Панина, в котором тот назвал Галкина "гомосексуалистом, который живет со старой женщиной". Галкин опубликовал в Instagram видеоролик.

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"Он спасет теперь Россию. Ну, хотя б через анал", – сказал Галкин о Панине.

Галкин заявил, что актер Кевин Спейси поспешил рассказать о своей любви к мужчинам, только чтобы этого не сделал за него Панин.

"Собрались тут журналисты вокруг Панина толпой. Как прощупал пародиста, что он тоже голубой? Как еще ты не забанил? Как про Галкина узнал? И ответил гордо Панин: "Не из пальца высосал", – заявил Галкин.

Панин опубликовал видеообращение к Галкину, после того как тот в качестве главы комитета по защите животных и окружающей среды предложил Алексея Панина, которого ранее подозревали в сексе с собакой.

Как сообщал УНИА-Таблоид, 30 октября Кевин Спейси совершил каминг-аут после обвинений актера Энтони Рэппа в сексуальных домогательствах в 1985 году. Позже брат Спейси – Рэндалл Фаулер – признался, что в детстве отец насиловал его, а Кевина и его сестру Джулию – регулярно избивал.