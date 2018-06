В промо-ролике к Евровидению Украина показала кадры из Крыма (видео)

К Евровидению-2017 создали специальный промо-ролик об Украине "Come to Ukraine to celebrate diversity" ("Приезжайте в Украину праздновать разнообразие").

Это 30-секундное видео с кадрами, снятыми в самых живописных уголках Украины. Основой для композиции стала мелодия песни Шакиры, известная из мультфильма "Зоотрополис", ее исполняет Настя Багинская, финалистка первого сезона конкурса "Голос. Дети", передает Украинский кризисный медиацентр.

Читайте также"Не ври себе, чувак": представитель Украины на Евровидении-2017 рассказал о напутствиях от звезд перед конкурсом

Фонограмму саундтрека сделали братья Гадюкины – Павел Крахмалев и Игорь Мельничук. В ролике показаны кадры из Киева, Карпат и Крыма.

Напомним, 62-й международный песенный конкурс Евровидение весной 2017 года примет столица Украины. Главной ареной песенного конкурса выбран Международный выставочный центр.

Полуфиналы Евровидения-2017 в Киеве состоятся 9 и 11 мая, финал – 13 мая.