В центре Киева состоялось посвящение в волонтеры Евровидения-2017 (фоторепортаж)

В центре Киева состоялось посвящение в волонтеры песенного конкурса Евровидение-2017.

Читайте такжеЕвровидение-2017: букмекеры назвали тройку фаворитов (инфографика)

Как сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, флешмоб открыл столичный голова Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что молодые люди, успешно прошедшие отбор, получили почетное право стать волонтерами Евровидения. Мэр отметил, что на волонтеров возлагается ответственная работа с иностранными делегациями, артистами, прессой и гостями песенного конкурса.

«На каждого из вас возлагается очень большая ответственность. Спасибо за ваш энтузиазм и желаю плодотворно поработать», - добавил Кличко.

В финале церемонии волонтеры Евровидения-2017 запустили в небо синие воздушные шарики.

Как сообщалось, 62-й конкурс Евровидение пройдет в Киеве с 9 по 13 мая. В нем примут участие исполнители из более чем 40 стран. Киев выделил около 500 тыс. грн на подготовку 250 столичных волонтеров.