Столетие легендарного "Щедрика": история самой популярной в мире украинской песни (видео)

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ко дню рождения главной щедривки устраивают флешмобы и хвастаются, кто же сможет пощедровать лучше.

Оригинальная версия «Щедрика» впервые прозвучала в историческом здании филиала библиотеки имени Вернадского.

«Это был хор университета имени святого Владимира», – отмечает заведующая отделом музыкальных фондов национальной библиотеки имени Вернадского Лариса Ивченко.

Украинский композитор Николай Леонтович работал над обработкой народной песни всю жизнь и остановился аж на пятой вариации.

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«Первое издание появилось в 1918 году», – говорит Лариса Ивченко.

С 1919 года «Щедрик» уже начинают переводить на другие языки. В 1920 году хор Леонтовича повез композицию по миру.

Ивченко продемонстрировала фото с гастролей хора, которые доказывают популярность украинской музыки в начале 1920-х гг.

Впоследствии «Щедрик» американизировался и с новогодней песни превратился в рождественскую. В ней говорится о колоколах, что возвещают миру о рождении Христа.

Сегодня существуют около 100 версий «Щедрика».