В Крыму правозащитника упрятали в психушку

Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на слова его адвоката Эдема Семедляева.

Ему об этом рассказали пациенты, которые там находятся. Вероятно, Куку поместили в одиночную камеру в первый же день его пребывания в психиатрической больнице – 8 декабря.

Семедляев утверждает, что причины изоляции Куку – «надуманные»: «Сначала сказали, что у него чесотка, потом – что чесотки нет, и придумали что-то еще».

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Эмир-Усеин Куку был отправлен на принудительную психиатрическую экспертизу 8 декабря. Позже того же дня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя постановил продлить предварительное заключение правозащитника до 8 февраля 2017 года.

Эмир-Усеин Куку является обвиняемым по так называемому «делу Хизб-ут-Тахрир» и находится в предварительном заключении с 11 февраля. Его обвиняют в «терроризме» и причастности к исламской политической организации «Хизб-ут-Тахрир», которая признана террористической и запрещена в России. Этот запрет Москва распространяет и на оккупированный ею украинский Крым, хотя в Украине эта организация действует легально.