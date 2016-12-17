В Крыму правозащитника упрятали в психушку
В Крыму фигуранта ялтинского «дела Хизб-ут-Тахрир», правозащитника Эмира-Усеина Куку удерживают в одиночной камере психушки Симферополя, куда его отправили на принудительную психиатрическую экспертизу.
Об этом сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на слова его адвоката Эдема Семедляева.
Ему об этом рассказали пациенты, которые там находятся. Вероятно, Куку поместили в одиночную камеру в первый же день его пребывания в психиатрической больнице – 8 декабря.
Семедляев утверждает, что причины изоляции Куку – «надуманные»: «Сначала сказали, что у него чесотка, потом – что чесотки нет, и придумали что-то еще».
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Эмир-Усеин Куку был отправлен на принудительную психиатрическую экспертизу 8 декабря. Позже того же дня подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя постановил продлить предварительное заключение правозащитника до 8 февраля 2017 года.
Эмир-Усеин Куку является обвиняемым по так называемому «делу Хизб-ут-Тахрир» и находится в предварительном заключении с 11 февраля. Его обвиняют в «терроризме» и причастности к исламской политической организации «Хизб-ут-Тахрир», которая признана террористической и запрещена в России. Этот запрет Москва распространяет и на оккупированный ею украинский Крым, хотя в Украине эта организация действует легально.