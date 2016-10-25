СБУ допрашивала Савченко в деле о посягательстве на территориальную целостность Украины

Народного депутата от "Батькивщины" Надежду Савченко допрашивали как свидетеля в рамках уголовного дела о посягательстве на территориальную целостность Украины и создание террористических организаций. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос DT.UA относительно допроса Савченко после ее заявлений о неофициальном визите на оккупированные территории Донбасса.

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"Следователями СБУ осуществляется досудебное расследование в уголовных производствах относительно посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и создании террористических организаций", - сказано в ответе СБУ.

В то же время в спецслужбе не ответили на вопрос, что именно сообщила Савченко во время допросов, ссылаясь на тайну следствия. Кроме того, издание не получило ответа на вопрос, отслеживает ли СБУ предполагаемые связи Савченко с Виктором Медведчуком.

Как сообщал УНИАН, 17 октября, народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Надежда Савченко заявила, что дала показания Службе безопасности Украины по поводу своей поездки на оккупированную территорию.

Ранее, 12 октября, во время выступления на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Савченко, среди прочего, сообщила, что недавно находилась на оккупированных территориях на востоке Украины. «Я была на Донбассе на оккупированной территории, и достаточно недавно, и общалась с людьми, которые держали меня в плену», – сказала она.

Вместе с тем, комментируя заявление нардепа о поездке на оккупированную территорию Донбасса, советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк сообщил, что Савченко официально линию фронта на Донбассе не пересекала.