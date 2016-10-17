Савченко заявила, что дала показания СБУ касательно своей поездки к боевикам

Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Сегодня я была в СБУ, дала все показания. Поэтому особенно те депутаты, которых это очень интересует, могут поинтересоваться в СБУ, свидетельства я предоставила. .... Я после вас сразу возвращаюсь на допросы в СБУ. Они длятся долго», – рассказала нардеп.

Как сообщал УНИАН, Савченко недавно совершила поездку к боевикам на Донбасс и рассказала о своей встрече с ними.

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"Держу ли я связь с оккупированной территорией Донбасса? Да, держу...При чем, эти люди вышли на меня первыми. Это люди с оккупированных территорий, не один человек, их очень много. Это даже те люди, которые держали меня в свое время в плену", - заявила Савченко.

Министр обороны Степан Полторак назвал посещение Савченко временно оккупированных территорий Донбасса ее личным делом, но отметил, что общаться надо с теми, кто начал войну против Украины.