"Горловка - это Украина": в соцсетях рассказали о патриотической проделке школьников оккупированного города

09:20, 02 сентября 2016
Общество
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Во временно оккупированной Горловке (Донецкая область) школьники во врем празднования Дня знаний выкрикнули патриотический лозунг: "Горловка – это Украина".

Горловка / wikimedia.org

Об этом на своей странице в Facebook написал врач Александр Чернов.

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"На линейку приехал недомэр Приходько в сопровождении микроавтобуса орков-охранников. Во время его выступления 5-7 старшеклассников прокричали: "Горловка - это Украина!". Сам недомэр сделал вид, что не услышал. А охрана сразу кинулась...детей пока не тронули. А заставлять всех снимавших действие на видео - стереть записи. К сожалению, таковых и был пяток максимум", - написал он.

Согласно сообщению, после линейки был объявлен "сбор у директора" с участием "мэра", который "прошел при закрытых дверях и с подъехавшим МГБистом".

Напомним, в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке в День Независимости прозвучал гимн Украины.

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