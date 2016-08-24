В День Независимости в оккупированном Донецке прозвучал гимн Украины

14:38, 24 августа 2016
Общество
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В оккупированном пророссийскими боевиками Донецке в День Независимости прозвучал гимн Украины.

УНИАН

Об этом на своей странице в Facebook сообщил "консультант ДНР" Роман Манекин.

"Утро на набережной в Донецке началось с исполнения гимна Украины, гремящего из скрытых динамиков", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Украина празднует 25-ю годовщину Независимости. По случаю праздника в стране запланирована масса мероприятий.

Кроме этого, в столице прошел военный парад. На Майдане Независимости в Киеве состоялось торжественное прохождение парадных расчетов подразделений Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и других силовых структур. Также по центру Киева прошла военная техника.

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