После резонансного ДТП экс-чиновник "Укрзализныци" Федорко хочет восстановиться в должности через суд

Об этом журналистам сообщил глава правления «Укрзализныци» Войцех Бальчун.

«У нас есть пример господина Федорко, который чуть не убил людей под влиянием алкоголя. Сейчас он обратился по поводу возвращения его на работу и заявил, что заявление об увольнении он написал в шоковом состоянии», - сказал Бальчун.

Глава «Укрзализныци» уточнил, что, по имеющимся у него данным, Федорко готовит документы для подачи иска в суд о восстановлении его в должности директора по грузоперевозкам и логистике компании.

Бальчун особо отметил бюрократические сложности, возникающие даже при увольнении работников, нарушивших закон. По его словам, в таких случаях уволенные сотрудники восстанавливаются в должности по решению суда достаточно часто.

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Как сообщал УНИАН, ДТП с участием Федорко произошло в Киевской области 3 июля, когда он в состоянии алкогольного опьянения за рулем Audi Q7 въехал в автомобиль известного журналиста Максима Левина, в котором тот ехал вместе с женой и двумя малолетними детьми. Вследствие ДТП жена журналиста и один из его сыновей получили многочисленные травмы и были доставлены в больницу. По факту ДТП начато уголовное производство.

Также через суд восстановиться в должности пытается бывший начальник Юго-Западной железной дороги Алексей Кривопишин, уволенный по обвинению в коррупции в марте 2015 года.