ДТП с участием пьяного чиновника "Укрзализныци": медики не дают взять кровь на анализ у Федорко

Этому препятствуют и сами медики, пишет LB.ua.

Согласно сообщению, в частности, Киево-Святошинское отделение полиции получило от медиков ответ о невозможности проведения следственный действий, поскольку у Федорко - "подагра, гипертонический криз и забой мягких тканей левой кисти".

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"LB.ua нуждается в поддержке коллег и призывает их приехать в 20:30 по адресу Воздухофлотский проспект 9, где находится Железнодорожная клиническая больница №2", - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, 3 июля по дороге на Боярку в Киевской области начальник отдела грузоперевозок "Укрзализныци" в состоянии алкогольного опьянения за рулем Audi Q7 столкнулся с автомобилем журналиста Левина, который ехал вместе с женой и тремя малолетними детьми.