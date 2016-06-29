Терроризму нет оправдания: Порошенко и Гройсман выразили соболезнования в связи с атакой в Стамбуле

"Потрясен ужасным терактом в стамбульском аэропорту", - написал глава государства в микроблоге в Twitter.

Appalled with a heinous terrorist attack in #IstanbulAirport.

My thoughts are with victims and their families — Петро Порошенко (@poroshenko) June 29, 2016

"Искренние соболезнования семьям и близким погибших и пострадавших в результате террористических актов в аэропорту Стамбула", - написал в свою очередь премьер-министр на своей странице в Facebook. По его словам, терроризм не имеет никакого оправдания. "Турция, Украина с тобой!" - добавил Гройсман.

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Напомним, минимум 36 человек погибли, более 140 ранены в результате кровавого нападения в международном аэропорту "Ататюрк" в турецком Стамбуле. Трое нападавших открыли огонь у входа в терминал и взорвали себя после того, как в них начала стрелять полиция.

Среди погибших в результате теракта есть украинка, еще один гражданин Украины ранен.