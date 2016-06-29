Среди жертв теракта в Стамбуле есть украинка – МИД

Среди пострадавших в результате ночного теракта в аэропорту Стамбула есть украинцы. Об этом на странице в Facebook сообщает Департамент консульской службы министерства иностранных дел Украины.

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"По уточненным данным, в результате теракта в а/п Стамбула погибла одна гражданка Украины и ранен один гражданин Украины (осколок попал в ногу)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в международном терминале аэропорта Стамбула вечером 28 июня произошли взрывы. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что число погибших в ночных терактах составляет 36 человек, множество пострадали. Атаки совершили трое смертников, рассказал губернатор Стамбула Васип Шахин. Власть отмечает, что большинство погибших являются гражданами Турции, но иностранцы среди них также есть.

Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая организация. Вместе с тем турецкая полиция подозревает, что за взрывами стоит "Исламское государство".