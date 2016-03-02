Главу корпуса "Азов-Крым" Краснова отпустили до заседания суда

Об этом полк "Азов" сообщил на своей странице в Twitter.

Отмечается, что Краснова отпустили, поскольку по истечении трех суток ему так и не предъявили обвинение.

Шевченковский райсуд Киева перенес заседание по избранию ему меры пресечения на среду, 2 марта.

КРАСНОВ НА СВОБОДЕ



Так как за трое суток Станиславу Краснову не было предъявлено обвинений, его отпустили. pic.twitter.com/84RhcqFq89 — АЗОВ (@Polk_Azov) March 2, 2016

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Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест обустроили тайник с взрывчаткой.

В свою очередь адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ применяли в отношении его подзащитного пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.

Вчера Краснов рассказал, что во время задержания его избивали в течение 7-8 часов, при этом никакого допроса не проводилось. Кроме того, Краснов заявляет, что во время избиения ему говорили фразы вроде "все добровольцы – мародеры" и "во всем виноват Майдан".