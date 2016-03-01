"Азовец" Краснов рассказал, как его избивали в течение семи часов

Краснова с откровенными признаками избиения на лице привели в зал суда, где он обратился к прессе, передает ТСН.

Краснов рассказал, что во время задержания его избивали в течение 7-8 часов, при этом никакого допроса не проводилось. Кроме того, Краснов заявляет, что во время избиения ему говорили фразы вроде "все добровольцы – мародеры" и "во всем виноват Майдан".

Лидер "Азова-Крым" считает весь процесс политическими репрессиями.

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Перед заседанием голову гражданского корпуса осмотрел медик скорой помощи.

Под стенами Шевченковского суда собрались члены и сторонники гражданского корпуса, хотя ранее обещали не устраивать пикетов под судом, "чтобы не давить на судей".

Кроме того, в зале находится группа провокаторов, которые устраивают скандалы и агрессивно ведут себя с журналистами. Судья, который ведет заседания, сорвала голос, пытаясь утихомирить собравшихся.

Как сообщал УНИАН, Краснова задержали в ночь на 28 февраля в Киевской области. В СБУ утверждают, что он вместе со своей подругой Оксаной Шелест обустроили тайник с взрывчаткой.

В свою очередь адвокат Краснова заявил, что сотрудники СБУ применяли в отношении его подзащитного пытки, требуя признаний о тайнике с оружием.