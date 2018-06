В Vanco довольны консультациями с Богатыревой

Vanco Prуckerchenska Ltd. готова инвестировать около 250 млн. долл. в разработку Прикерченского шельфа Черного моря до 2010 года.

Об этом сказано в пресс-релизе компании, переданном агентству УНИАН.

В пресс-релизе отмечается, в частности, что Vanco Prуckerchenska Ltd. гарантирует выполнение обязательств по Соглашению о совместном разделе продукции в полном объеме. Компания подчеркивает, что обладает всеми необходимыми финансовыми и техническими ресурсами для реализации проекта.

При этом компания положительно оценивает консультации с Межведомственной комиссией по урегулированию спорных вопросов, возникших между правительством Украины и компанией Vanco International в связи с соглашением о распределении углеводородов, которые будут добываться на территории Прикерченского участка континентального шельфа Черного моря, во главе с секретарем СНБО Раисой БОГАТЫРЕВОЙ.

Кроме того, компания выражает свою готовность всецело сотрудничать с государственными органами Украины, в частности, с Межведомственной комиссией по организации заключения и выполнения соглашений о разделе продукции при Кабинете министров Украины для полномасштабной реализации проекта по разработке месторождений нефти и/или газа на Прикерченском участке континентального шельфа Черного моря.

«Прикерченский глубоководный шельф Черного моря еще не изучен – вероятность нахождения нефти и газа пока подтверждена только геологическими исследованиями. Непосредственное бурение скважин возможно только после получения данных сейсмической разведки. Соответственно, без утвержденного плана работ и бюджета мы не можем продолжить реализацию проекта. Сегодня и наша компания, и сама Украина могут лишиться возможности получать нефть и газ с этого месторождения в течение ближайших 10 лет, так как оборудование для З-Д съемки дна может предоставить только одна компания в мире. На сегодня мы еще не потеряли возможности, благодаря своим финансовым гарантиям, работать в партнерстве с данной компанией», - цитирует пресс-служба президента и владельца компании Vanco International, а также председателя совета директоров компании «Венко Прикерченская ЛТД.», президента и владелеца компании Vanco International Джина Ван ДАЙКА.

Как сообщал УНИАН, в 2006 году Vanсo International Ltd. выиграла первый открытый конкурс и заключила в октябре 2007 г. с Кабинетом Министров Украины соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности относительно СРП компании Vanco Prykerchenska.

25 апреля этого года Минприроды аннулировало лицензию компании Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

После этого Vanco начала международную арбитражную процедуру против правительства Украины и заявила, что считает незаконным аннулирование лицензии.

21 мая Кабинет министров принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о разделе продукции.

Межведомственная комиссия по подготовке предложений относительно урегулирования спорных вопросов, возникших в связи с Соглашением о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря между государством Украина и компанией "Vanco International Ltd" признала юридически действующим соглашение о разделе продукции.

В ходе исследования материалов, связанных с соглашением, комиссия подтвердила что Vanco Prуckerchenska Ltd. является аффилированной компанией Vanсo International Ltd (Хьюстон, США). Кроме того, в ходе рассмотрения Vanсo International Ltd представила необходимые доказательства того, что располагает финансовыми и техническими ресурсами для ведения работ на глубоководном шельфе. В частности, членам комиссии была также представлена банковская гарантия известного международного финансового учреждения, которое готово выступить поручителем финансового обеспечения плана доразведочных работ на шельфе в 2008 году.

18 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом остановил действие распоряжения правительства от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».

Президент напомнил, что Совет национальной безопасности и обороны Украины констатировал, что в результате принятия данного решения правительства сложилась крайне опасная ситуация, осложняющая освоение углеводородного потенциала украинской части континентального шельфа, что создает угрозу энергетической безопасности Украины, существенно ухудшает инвестиционный климат и может привести к значительным финансовым убыткам для Украины, а также негативно отражается на имидже государства как надежного и предсказуемого партнера. Кроме того, СНБО признала решение правительства о прекращении соглашения с «Венко Интернешнл лимитед» не отвечающим национальным интересам Украины и создающим угрозу национальной безопасности Украины в экономической сфере.

Этим же указом Президент создал Межведомственную комиссию по подготовке предложений относительно урегулирования спорных вопросов, которые возникли в связи с соглашением о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря

Кроме того, Президент направил в Конституционный Суд Украины представление с просьбой рассмотреть вопрос о соответствии Конституции Украины, а именно ее статье 17, распоряжения Кабмина от 21 мая 2008 года №740-р «О прекращении Соглашения между Кабинетом Министров Украины и компанией «Венко Интернешнл лимитед» о распределении углеводородов, которые будут добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря».