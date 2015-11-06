Под посольством РФ в Киеве протестуют против преступлений оккупационной власти в Крыму (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, около 40 участников акции держат флаги крымскотатарского народа и плакаты с лозунгами, в частности, “Деоккупация Крыма - в повестку дня ООН!”, “Да” - общественной блокаде Крыма!”, а также плакаты с требованием освободить политических узников-заложников: Ахтема Чийгоза, Али Асанова, Геннадия Афанасьева, Рустема Ваитова, Мустафу Дегерменджи, Руслана Зейтуллаева, Юрия Ильченко, Александра Кольченко, Александра Костенко, Нури Примова, Надежду Савченко, Ферата Сайфуллаева, Олега Сенцова и Алексея Чирния.

Кроме того, среди лозунгов участников акции - создание миссии ООН по мониторингу прав человека в оккупированном Крыму с постоянным ее нахождением в Симферополе.

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Участники акции также требуют свободы для независимых крымскотатарских и украинских СМИ в Крыму.

Часть участников акции в раках флеш-моба “Полуостров страха” держат перед лицами белые листы, что символизирует запугивание и угрозы в Крыму.

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В акции принимают участие председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, которые также являются народными депутатами Украины от “Блока Петра Порошенко”.