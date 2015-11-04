Чубаров: Если Кабмин не начнет энергетическую блокаду Крыма, люди самостоятельно примут меры

Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"В последние дни в Крыму прокатились десятки обысков, допросов. В стенах ФСБ много месяцев находятся активисты крымско-татарского движения, члены Меджилиса Ахтем Чийгоз, Али Асанов, Мустафа Дегерменджи. Мы, как государство, должны защищать своих граждан. Мы выходим с тем, что единственный ресурс, который сейчас подпитывает оккупантов в Крыму - это поставки электроэнергии. Итак, мы выходим с требованием к правительству Украины, для того чтобы прекратить новый виток репрессий в Крыму. В ближайшие дни решением правительства необходимо прекратить поставки энергии, для того, чтобы остановить репрессии против граждан Украины. Если правительство будет тянуть с решением дальше, люди самостоятельно вынуждены принимать меры, для того, чтобы защитить себя", - заявил он во время выступления в Раде.

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Он напомнил, что блокада Крыма продолжается уже 46 дней. По его словам, участникам акции удалось полностью прекратить огромный контрабандный канал поставки товаров на оккупированную территорию.

"Благодаря участникам общественной блокады Крыма, наконец, устранены причины для коррупции и теневого объема огромных денег на административной границе. Участниками блокады перекрыт канал обогащения марионеточной власти оккупированного Крыма. Аксенов и его окружение потеряли сотни тысяч долларов. Еженедельно они получали прибыль на трансферах украинской продукции через крымский полуостров на материковую Россию. Понятно, что оккупанты в отчаянии, поэтому они вернули в последние дни все репрессии против крымских татар и против активистов общественной блокады Крыма и их семей", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 20 сентября началась бессрочная акция по блокированию грузового транспорта, направляющегося в Крым с продуктами и товарами, инициированная лидерами крымских татар.

Участники «гражданской блокады» по-прежнему не пропускают фуры на полуостров. Участники крымскотатарского национального движения и представители добровольческих батальонов разбили на административной границе со стороны Херсонской области палаточные городки и заявляют, что не допустят возобновления товарных поставок.