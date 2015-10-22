Мариуполь остается самой проблемной точкой на выборах – ЦИК
Но сегодня у ЦИК появились основания для "сдержанного оптимизма" по поводу избирательного процесса в этом городе.
Такое мнение высказал глава Центральной избирательной комиссии Михаил Охендовский, передает "112 Украина".
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"Очевидно, что наиболее проблемной такой точкой является лишь город Мариуполь, где сегодня, к счастью, у нас возникли основания для сдержанного оптимизма относительно восстановления законности в процессе получения напечатанных избирательных бюллетеней городской избирательной комиссией", - сказал Охендовский.
Глава ЦИК добавил, что мариупольский горизбирком уже заказал транспорт для перевозки напечатанных бюллетеней.
"Мариупольская городская избирательная комиссия, по нашей информации, а мы ее получаем практически в режиме реального времени, держа руку постоянно на пульсе, уже заказала автомобильный транспорт для перевозки бюллетеней с полиграфического предприятия в помещение городской избирательной комиссии. Оттуда они дальше должны передаваться районным избирательным комиссиям в г. Мариуполь, таких избирательных комиссий создано четыре", - отметил Михаил Охендовский.
Напомним, 12 октября Центральная избирательная комиссия сформировала новый состав Мариупольской городской избирательной комиссии.
Предыдущий состав был распущен из-за нарушения законодательства.