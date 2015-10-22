Совет коалиции попросил ЦИК перепечатать бюллетени для Мариуполя и Тернополя

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции "Самопомич" Олег Березюк сказал во время брифинга по итогам заседания Совета коалиции.

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"В отдельных городах страны происходит подделка избирательных документов. В частности, она зафиксирована в Мариуполе вместе с циничным роспуском и выбрасыванием членов Мариупольской ТИК, которые представляют демократические силы", - сказал депутат.

Он также напомнил, что в Тернополе произошла "грубая подделка и печать лишних бюллетеней, что было зафиксировано и соответственно открыто уголовное дело".

"Сегодня Совет коалиции собралась и приняла решение обратиться в ЦИК и это сделала. Для того, чтобы в этих двух городах - Мариуполе и Тернополе - перепечатать бюллетени, которые на сегодняшний день утратили свою ценность", - сообщил Березюк.

Так, депутаты просят от ЦИК мгновенно отреагировать на их обращение и принять соответствующее решение.

"Это еще технически возможно сделать", - добавил парламентарий.

Кроме того, добавил он, Совет коалиции обращается к Министерству внутренних дел насчет необходимости немедленного расследования данного вопроса, а также о необходимости арестов людей, которые причастны к подделке избирательных документов и неконтролированной печати бюллетеней.

Кроме того, Березюк отметил, что на заседании Совета коалиции присутствовал представитель ЦИК Андрей Магера, а также заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"Они были на этом Совете коалиции, доложили, услышали. И сейчас направляются в ЦИК для того, чтобы принять скорейшее решение ЦИК", - сказал депутат и добавил, что в случае если у ЦИК "будут трудности в принятии решения", то "мы согласны присутствовать на заседании ЦИК и помочь ЦИК как организаторы политического процесса, партии коалиции, принять качественные решения, которые бы защитили выбор людей".

Как сообщал УНИАН, 21 октября фракция "Самопомич" в Верховной Раде Украины инициировала проведение заседания Совета коалиции для обсуждения фактов "грубого нарушения избирательного процесса".

20 октября в издательстве "Терно-граф" обнаружены тысячи неучтенных бюллетеней для голосования на местных выборах, хотя официально все бюллетени были переданы в ТИК еще 16 октября.