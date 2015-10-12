Экс-сотрудник СБУ: Одна из "сильных" стран имеет спутниковые снимки катастрофы МН17

Об этом заявил экс-начальник Главного следственного управления СБУ генерал-майор Василь Вовк, пишет Новая газета.

"В момент пуска "Бука" российских спутников над этими территориями не было. Чьи были? Пусть дадут снимки те, кто их имеет. А имеет одна из стран, которая относится к сильным. Снимки, подчеркиваю, той катастрофы и того места. Почему их не обнародовали до сих пор, я не знаю. Международной группе эти снимки тоже не переданы", - сказал он.

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По его словам, космическая съемка, может оказаться решающим, "но на данный момент пока она отсутствует".

Кроме этого, Вовк отметил, что проводятся технические экспертизы.

"В Голландии....находится ангар, где идет реконструкция самолета. Вещи, предметы, осколки, извините, ногти, булавки — все, что было собрано, срезано на месте падения самолета, а, может, даже не имеющее отношения к нему, но из круга, определенного для исследования… Это — материалы для технической экспертизы. Остальные эксперты, изучающие, например, траекторию движения ракеты и самолетов, не зависимы от реконструкторов, могут ими привлекаться по необходимости...Правда, эксперты изучают в основном вопросы, связанные с материальными носителями информации. Чтобы потом сопоставить теоретические выкладки и сделать более точный вывод — с какой скоростью летел осколок, на какой скорости была поражена кабина самолета", - сказал он.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.