Международные следователи считают, что МН17 сбил российский "Бук" с территории боевиков – СМИ

Об этом сообщает газета Tribune со ссылкой на голландское издание Dutch daily, пишет Украинская правда.

Окончательный отчет должен быть обнародован во вторник.

Приводя ссылки на три источника, близкие к расследованию, издание Volkskrant daily пишет о выводе, что самолет был сбит из комплекса "Бук" зенитной управляемой ракетой 17 июля 2014 года, когда находился на пути из Амстердама в Куала-Лумпур.

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В докладе содержатся карты места катастрофы, где обломки были разбросаны по полям, близких к украинскому пункту Грабово, которое находилось под контролем пророссийских боевиков.

Доклад отвергает утверждения Москвы о том, что самолет был поражен ракетой, запущенной украинскими силами.

Два источника издания отметили, что "ракета "Бук" была разработана и произведена в России".

"Можно предположить, что повстанцы не могли бы оперировать таким устройством. Я подозреваю участие бывших русских военных чиновников", - сказал собеседник издания.

Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.