В Одессе суд перенес заседание по делу о массовых беспорядках 2 мая прошлого года

Как сообщил УНИАН адвокат одного из обвиняемых Кирилл Шевчук, заседание перенесено по нескольким причинам. В частности, из-за неявки в суд одного из обвиняемых и одного из адвокатов, а также из-за того, что переводчик не предоставил соответствующие документы, подтверждающие его законное участие в процессе.

Судебные слушания по вышеназванному делу переносятся не первый раз – ранее заседание перенесли из-за неявки переводчика. Участие переводчиков в процессе необходимо в связи с заявлением части обвиняемых о своем не знании украинского языка и требованием озвучивать ход слушаний на русском языке.

По словам Шевчука, следующее заседание назначено на 26 августа.

Как сообщал УНИАН, 2 мая 2014 года в Одессе произошли столкновения между сепаратистами и проукраинскими активистами. В центре города застрелили несколько человек, в расположенном на Куликовом поле Доме профсоюзов позднее произошел пожар, во время которого погибли люди. Всего 2 мая пострадали около 300 человек, погибли 48 человек.

Судебные слушания о массовых беспорядках 2 мая начались 27 ноября 2014 года. Заседание проходило в Приморском районном суде, позднее подсудность была изменена – производство слушается в Малиновском районном суде Одессы.

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На скамье подсудимых – около 20 человек, включая 2-х граждан РФ. В настоящее время фигуранты судебного рассмотрения это, как утверждает обвинение, представители пророссийских организаций «Народная дружина», «Одесская дружина», «Православное казачество» и т. д., которые участвовали в беспорядках в центре города.

Материалы по евромайдановцам, а также по событиям, имевшим место на Куликовом поле и в Доме профсоюзов,выделены в отдельные производства.