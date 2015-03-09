Десятки активистов вышли на улицы оккупированного Симферополя отметить день рождения Шевченко (фото)
Также активисты развернули крымскотатарский флаг и украинский с надписью "Крым - это Украина".
Около тридцати активистов вышли на улицы Симферополя с украинскими флагами, чтобы отпраздновать день рождения украинского поэта Тараса Шевченко.
Об этом сообщил московский корреспондент издания The Guardian Шон Уокер в своем Twitter.
"Несколько смельчаков пришли, чтобы отпраздновать день рождения украинского поэта Тараса Шевченко в Симферополе - их около 30 человек", - говорится в сообщении.
Также активисты развернули крымскотатарский флаг и украинский с надписью "Крым - это Украина".
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После этого полиция задержали нескольких участников акции.
ТСН пишет, что троих задержали за украинскую символику: один был в вышиванке и с желто-голубыми лентами, второй - также в вышиванке, с лентами, третий - имел при себе украинский флажок.
Сейчас задержанные в отделении МВД России пишут объяснения.
Напомним, что оккупационные власти запретили проводить акцию возле памятника Шевченко, поэтому его перенесли в городской парк им. Ю. Гагарина.
A few brave souls have come to celebrate the birthday of Ukrainian poet Taras Shevchenko in Simferopol -about 30 here pic.twitter.com/lSt9mUzq0O
— Shaun Walker (@shaunwalker7) March 9, 2015