Десятки активистов вышли на улицы оккупированного Симферополя отметить день рождения Шевченко (фото)

Около тридцати активистов вышли на улицы Симферополя с украинскими флагами, чтобы отпраздновать день рождения украинского поэта Тараса Шевченко.

Об этом сообщил московский корреспондент издания The Guardian Шон Уокер в своем Twitter.

"Несколько смельчаков пришли, чтобы отпраздновать день рождения украинского поэта Тараса Шевченко в Симферополе - их около 30 человек", - говорится в сообщении.

Также активисты развернули крымскотатарский флаг и украинский с надписью "Крым - это Украина".

Читайте такжеВ Украине проходит нон-стоп марафон ко дню рождения Шевченко (прямая трансляция)

После этого полиция задержали нескольких участников акции.

ТСН пишет, что троих задержали за украинскую символику: один был в вышиванке и с желто-голубыми лентами, второй - также в вышиванке, с лентами, третий - имел при себе украинский флажок.

Сейчас задержанные в отделении МВД России пишут объяснения.

Напомним, что оккупационные власти запретили проводить акцию возле памятника Шевченко, поэтому его перенесли в городской парк им. Ю. Гагарина.

A few brave souls have come to celebrate the birthday of Ukrainian poet Taras Shevchenko in Simferopol -about 30 here pic.twitter.com/lSt9mUzq0O