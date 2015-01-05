В новогоднюю ночь россиянин установил украинский флаг на самой высокой точке Крыма (видео)
22:49, 05 января 2015Общество
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Гражданин России в новогоднюю ночь на самой высокой точке аннексированного Крыма Роман-Кош установил украинский флаг.
В новогоднюю ночь россиянин установил украинский флаг на самой высокой точке Крыма / скриншот
«На самой высокой точке Крыма, вершине Роман-Кош, в знак уважения к украинскому народу и в память о лучшем в нашей общей истории, русский россиянин установил украинский флаг», - написал автор Александр Полтавский к видео.
В самой записи он пожелал украинцам изгнать боевиков, сообщает hromadske.tv.
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«Я родился и вырос в России. Так что менталитет у меня русский. Но желтые и голубые цвета у меня вызывают только положительные эмоции и чем дальше, тем больше положительные, а красно-сине-белые цвета - негативные эмоции», - сказал он.
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