8 марта: история праздника, кто его придумал и лучшие поздравления с Женским днем

Дата празднования 8 марта может быть приурочена к одному или нескольким событиям.

Многие женщины в Украине и мире каждый год празднуют 8 марта, и еще больше людей ежегодно задается вопросом, кто придумал 8 марта и какая история праздника.

8 марта: что за праздник

8 марта Википедия называет Международным женским днем, который отмечается ежегодно в ряде стран мира. Исторически появился как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. С марта 1975 года Международный женский день отмечается в ООН.

В этот день женщины всех континентов, нередко разделённые национальными границами или этническими, языковыми, культурными, экономическими и политическими различиями, имеют возможность собраться вместе и вспомнить о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере, несколько десятилетий борьбы за равенство, справедливость, мир и развитие.

Праздник 8 марта стал символом феминизма и антисексизма. В некоторых странах, в которых отмечается день 8 марта, женщины получают подарки и цветы. Этот жест многие феминистки, однако, находят неуместным, поскольку считают, что день должен привернуть внимание к гендерному неравенству.

За последние 100 лет, этот праздник 8 марта проявил себя в различных формах: от провозглашения избирательских прав женщин, до акцентирования внимания на проявлениях жестокости, по отношению к женщинам 21 века.

История праздника 8 марта

Несмотря на то, что женские марши, протесты и страйки проводились с 1909 года, ни одно из событий не приходилось на 8 марта. Самый первый Женский день был отмечен 28 февраля 1909 года в Нью-Йорке, и организован был Социалистической Партией Америки в память о забастовке 1908 года Международного женского профсоюза работников швейной промышленности.

Считается, что Международный женский день 8 марта был придуман Кларой Цеткин (Социал-демократическая партия Германии) на большой женской встрече, организованной Социалистическим Интернационалом в Копенгагене 26 и 27 августа 1910 года. Более 100 участников из 17 стран решили ежегодно в марте отмечать Международный женский день - день солидарности женщин в борьбе за полные политические, экономические и социальные права.

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Тем не менее, точная дата Международного женского дня на той конференции так и не была определена.

Первый Международный женский день был проведен 19 марта 1911 года - женщины претендовали на право голосовать, право на труд и требовали положить конец дискриминации на работе. Этот день отмечался в Немецкой империи, Австро-Венгрии, Швейцарии и Дании в разные дни. Более миллиона человек приняли участие в митингах.

Дата празднования 8 марта может быть приурочена к одному или нескольким событиям. Так, существует мнение, что первый в истории «марш пустых кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал одной из предпосылок празднования Международного женского дня.

Во время марша они били в эти самые кастрюли, требуя предоставить им 10-часовой рабочий день вместо 16-часового, равную с мужчинами заработную плату и избирательное право. Эта же версия говорит и про известную немецкую коммунистку Клару Цеткин.

Существует и другая, более скандальная версия происхождения праздника 8 марта. В 1857 году в Нью-Йорке женщины действительно протестовали, но были это не текстильщицы, а проститутки. Они требовали выплатить зарплату матросам, ведь те пользовались их услугами и не имели денег заплатить.

Еще позже, 8 марта 1894, в Париже состоялась еще одна демонстрация проституток. На этот раз они требовали признать их права наравне с теми работницами сферы услуг, которые шьют одежду или пекут хлеб, и учредить специальные профсоюзы.

Похожие акции прошли в 1895 году в Чикаго, а в 1896 в Нью-Йорке. Эти протесты и стали предпосылкой памятного съезда суфражисток в 1910 году, где и было решено объявить 8 марта Женским днем и международным, как это предложила Цеткин. К слову, сама же Клара Цеткин также принимала участие в подобных акциях. В 1910 году вместе со своей подругой Розой Люксембург она вывела на улицы немецких городов проституток с требованием прекратить бесчинства полиции. Вот только в советской версии "проституток" заменили на "трудящихся женщин".

Какой бы ни была истинная история этого дня, 8 марта уже давно стало символом красоты, нежности, женственности и весны.

8 марта Украина 2019

Хотя праздник 8 марта в 2019 году воспринимается больше как коммунистический пережиток, чем настоящее выражение феминистского движения, в ряде государств 8 марта остается государственным праздником. Среди этих стран и Украина. Пока что большинство украинцев не готово отказываться от празднования 8 марта.

Тем не менее, в феврале 2017 года Украинский институт национальной памяти (УИНП) разработал предложения по декоммунизации календаря государственных праздников. Вместо выходного дня 8 марта было предложено установить выходной Шевченковский день (9 марта).

В перечне от УИНП есть праздник, который запланирован как альтернатива 8 марта. Речь идет о Дне матери (второе воскресенье мая). Однако это государственный праздник запланирован как рабочий день.

Также командой УИНП предложено сделать еще один праздник, который может выступать как замена 8 марта. В середине сентября может появиться День семьи, который запланирован сделать государственным выходным днем.

8 марта поздравления

Сейчас праздник утратил первоначальную политическую окраску и превратился в цветочный день почитания прекрасных дам. В этот день мужчины поздравляют женщин с праздником женственности, красоты и прихода настоящей весны.

Ранее мы подобрали для вас красивые, прикольные и оригинальные поздравления с 8 марта.

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В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

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От всего сердца поздравляю с этим замечательным женским днем — 8 Марта. Пожелать хочу великолепия души и неотразимой красоты, насыщенной жизни и успешной деятельности, искренней любви и радостных эмоций, мгновений счастья и исполнения сокровенной мечты.

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Дорогая мамочка! Сегодня день, когда мне бы хотелось напомнить тебе о том, что ты самый прекрасный, самый важный человек для меня. Спасибо огромное за все, чему ты меня научила. За все, что подарила и показала в жизни. Поздравляю тебя с 8 Марта, дорогая моя. Будь такой же красивой женщиной, таким же добрым человеком и такой же хорошей мамой. С праздником!

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В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдет усталость

И не вернется никогда!

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