Открытки с 8 марта: самые лучшие и оригинальные поздравления в стихах и прозе
Международный Женский день официально утвержден ООН в 1977 году, но история праздника начинается весной 1901 года. Тогда 8 Марта американские домохозяйки нарушили тишину чикагских улиц грохотом пустых кастрюль и ведер. Таким необычным способом они требовали законного равноправия с мужчинами.
Сейчас праздник утратил первоначальную политическую окраску и превратился в цветочный день почитания прекрасных дам. В этот день мужчины поздравляют женщин с праздником женственности, красоты и прихода настоящей весны.
Предлагаем вам красивые, прикольные и оригинальные поздравления с 8 Марта.
Поздравления с 8 марта в стихах
Милые, добрые, нежные: дамы,
Бабушки, тёти, любимые мамы,
С праздников Вас от души поздравляем,
Быть Вам счастливыми только желаем!
Всегда улыбаться и нежными быть,
Себя, дорогих, Вам желаем любить,
Огромных букетов всегда Вам, родные,
Вы — просто «блаженство», «лучи золотые»!
Вы — солнце и небо, Вы — нежность цветов,
Вы — «свет», «теплота» удивительных слов,
Вы — праздник весенний, Вы — «мир», «красота»,
Вы — «ангелы», «чудо», «любви простота»!
***
В прекрасный день 8 Марта
Пускай волнуется душа,
От комплиментов станет жарко
И закружится голова.
Пусть сердце наполняют радость,
Гармония и красота,
Из милых глаз уйдет усталость
И не вернется никогда!
***
Восьмого марта, в день прекрасный,
Пусть все цветы для вас цветут,
Пусть наполняет сердце счастье,
Мечты пусть крылья обретут!
Желаю восхищать собою,
Сводить с ума и вдохновлять,
Пусть будет жизнь полна любовью,
Ведь Вы умеете влюблять!
Пусть радость Вас не покидает,
Пусть дарят близкие тепло,
Я от души Вас поздравляю
С международным женским днем!
***
Девочки, девушки, женщины, милые!
В этот весенний праздничный день
Вам мы желаем быть всеми любимыми,
Яркими, нежными точно сирень.
Пусть от красы вашей кружатся головы,
А от улыбок таят сердца.
Все неприятности — в сторону, в сторону,
Счастья и радости вам без конца!
Вы восхитительны, вы обаятельны,
Вы — вдохновители наших побед.
Сказочной жизни вам и, обязательно,
Долгих, прекрасных и солнечных лет!
***
Пусть расцветает всё кругом,
И будет жизнь прекрасным раем!
С Международным женским днем
Сегодня женщин поздравляем!
Вам пожелать хотим тепла,
Любви большой и много света,
Чтобы счастливой жизнь была
И сладкой, будто бы конфета!
Поздравления с 8 марта в прозе
С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!
Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!
В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.
Поздравляю с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости. В день 8 Марта от всей души желаю постоянного ощущения счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни.
Короткие СМС-поздравления с 8 марта
В прекрасный день — 8 марта,
Желаю жизни яркой, как весна!
И бойких приключений, и азарта
Чтобы она была не лишена!
***
Пусть настроенье зимнее
Уйдет вместе с морозами,
И пусть встречает Вас весна
С тюльпанами и розами.
***
С праздником женским прекрасным,
С мартовским солнечным днем!
Счастлива будь ежечасно
В мире волшебном своем!
***
Летят пусть в женский день без счёта
Цветы, улыбки, поздравленья,
Пусть отодвинутся заботы,
И счастья множатся мгновенья.