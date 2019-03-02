Открытки с 8 марта: самые лучшие и оригинальные поздравления в стихах и прозе

Предлагаем вам красивые, прикольные и оригинальные поздравления с 8 Марта.

Международный Женский день официально утвержден ООН в 1977 году, но история праздника начинается весной 1901 года. Тогда 8 Марта американские домохозяйки нарушили тишину чикагских улиц грохотом пустых кастрюль и ведер. Таким необычным способом они требовали законного равноправия с мужчинами.

Сейчас праздник утратил первоначальную политическую окраску и превратился в цветочный день почитания прекрасных дам. В этот день мужчины поздравляют женщин с праздником женственности, красоты и прихода настоящей весны.

Предлагаем вам красивые, прикольные и оригинальные поздравления с 8 Марта.

Поздравления с 8 марта в стихах

Милые, добрые, нежные: дамы,

Бабушки, тёти, любимые мамы,

С праздников Вас от души поздравляем,

Быть Вам счастливыми только желаем!

Всегда улыбаться и нежными быть,

Себя, дорогих, Вам желаем любить,

Огромных букетов всегда Вам, родные,

Вы — просто «блаженство», «лучи золотые»!

Вы — солнце и небо, Вы — нежность цветов,

Вы — «свет», «теплота» удивительных слов,

Вы — праздник весенний, Вы — «мир», «красота»,

Вы — «ангелы», «чудо», «любви простота»!

***

В прекрасный день 8 Марта

Пускай волнуется душа,

От комплиментов станет жарко

И закружится голова.

Пусть сердце наполняют радость,

Гармония и красота,

Из милых глаз уйдет усталость

И не вернется никогда!

***

Восьмого марта, в день прекрасный,

Пусть все цветы для вас цветут,

Пусть наполняет сердце счастье,

Мечты пусть крылья обретут!

Желаю восхищать собою,

Сводить с ума и вдохновлять,

Пусть будет жизнь полна любовью,

Ведь Вы умеете влюблять!

Пусть радость Вас не покидает,

Пусть дарят близкие тепло,

Я от души Вас поздравляю

С международным женским днем!

***

Девочки, девушки, женщины, милые!

В этот весенний праздничный день

Вам мы желаем быть всеми любимыми,

Яркими, нежными точно сирень.

Пусть от красы вашей кружатся головы,

А от улыбок таят сердца.

Все неприятности — в сторону, в сторону,

Счастья и радости вам без конца!

Вы восхитительны, вы обаятельны,

Вы — вдохновители наших побед.

Сказочной жизни вам и, обязательно,

Долгих, прекрасных и солнечных лет!

***

Пусть расцветает всё кругом,

И будет жизнь прекрасным раем!

С Международным женским днем

Сегодня женщин поздравляем!

Вам пожелать хотим тепла,

Любви большой и много света,

Чтобы счастливой жизнь была

И сладкой, будто бы конфета!

Поздравления с 8 марта в прозе

С праздником весны, очарования, красоты и женственности! Пусть каждый день будет таким, как этот: наполнен улыбками, восхищением, любовью, заботой и радостью. Будьте счастливы, ощущая себя женщинами, принцессами, королевами. С 8 Марта, милые дамы!

Самый нежный, светлый и прекрасный день в году — 8 Марта! Начало весны, начало жизни в природе, первое тепло. Дорогие женщины, пусть это тепло поселится в ваших домах и душах. Пусть красота природы вдохновляет. А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни! С праздником!

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать только положительных эмоций, бескрайнего счастья и крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а каждый день будет поводом для новой радости.

Поздравляю с чудесным праздником, с праздником женской красоты и очарования, с праздником весеннего вдохновения и светлой радости. В день 8 Марта от всей души желаю постоянного ощущения счастья, ежедневного веселья души, волшебных чувств любви и нежности, прекрасного настроения и непобедимого интереса ко всему новому в жизни.

Короткие СМС-поздравления с 8 марта

В прекрасный день — 8 марта,

Желаю жизни яркой, как весна!

И бойких приключений, и азарта

Чтобы она была не лишена!

***

Пусть настроенье зимнее

Уйдет вместе с морозами,

И пусть встречает Вас весна

С тюльпанами и розами.

***

С праздником женским прекрасным,

С мартовским солнечным днем!

Счастлива будь ежечасно

В мире волшебном своем!

***

Летят пусть в женский день без счёта

Цветы, улыбки, поздравленья,

Пусть отодвинутся заботы,

И счастья множатся мгновенья.

Открытки с 8 марта