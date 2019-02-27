"Отмучились": соцсети обсуждают скандал с отказом от Евровидения (фото, видео)

От пользователей Facebook стали поступать предложения о кандидатуре на песенный конкурс и выдвигаться разные версии разрешения нештатной ситуации.

После отказа MARUV, KAZKA, Brunettes Shoot Blondes и Freedom-Jazz участвовать в «Евровидении-2019» в сети началась волна споров. Некоторые утверждают, что музыканты повели себя достойно, а некоторые, наоборот, негативно отнеслись к такому решению.

Однако большинство пользователей Facebook с юмором восприняли эту новость.

В сети появились фотожабы и едкие замечания.

Многие комментаторы с иронией спрашивают, неужели украинские мэтры не готовы спасти ситуацию: «А Винник тоже отказался?»; «А Поплавский со своим кордебалетом??»; «И Зибров???».

«На „Евровидение“ не едет никто. „Гринджолы“ тоже отказались», - шутит Александр Деркач.

После этого от пользователей Facebook стали поступать предложения о кандидатуре на песенный конкурс и выдвигаться разные версии разрешения нештатной ситуации.

Как сообщал УНИАН, 27 февраля глава Национальной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания сообщил, что Украина не будет участвовать в Евровидении.