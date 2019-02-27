Анна Седокова в чулках и жакете на голое тело поиграла с фантазией фанатов (фото)

Пиджака на голое тело, черных чулков, а также манящей позы оказалось вполне достаточно для соблазнительного фото.

Опальная украинская певица, уже давно выступающая в России, Анна Седокова опубликовала на своей странице в Instagram новое горячее фото.

На снимке певица предстала в роли зайчика, надев на голову огромные ушки, а вот с одеждой решила не усложнять: пиджака на голое тело, черных чулков, а также манящей позы оказалось вполне достаточно.

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"Настроение дня", – подписала Анна Седокова свое фото.

Фанатам Седоковой понравился образ певицы, который оставляет немало место для бурной фантазии, и они засыпали ее комплиментами: "Шикарная женщина"; "Классная зайка!"; "Просто богиня"; "Какая вы шикарная!"; "Чулочки класс"; "Прикольные ушки"; "Как всегда неотразима!"; - пишут подписчики в комментариях под постом.

Хотя нашлись и те, кто жестко раскритиковал Седокову за такое фото: "Явно не хватает секса.....да и мозгов видимо"; "Озабоченная! Девушка лёгкого поведения"; "С вами все в порядке?? такое фото выставлять?"; "По-моему это не порно сайт, такие фотки не надо для всех выкладывать", - пишут другие пользователи.

Ранее УНИАН сообщал, что Оля Полякова шокировала снимком поцелуя с Дашей Астафьевой. Отмечалось, что в новой части "Свингеров", которая выйдет 1 марта, Оля Полякова и Даша Астафьева предстанут перед зрителями в весьма откровенных сценах.