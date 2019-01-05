Рождество-2019: главные колядки и история колядования (видео)

Рождественские колядки начинают петь после окончания Всенощной.

Рождество Христово одно из крупнейших торжеств, которое отмечается всеми христианскими церквами (католиками, православными и протестантами). В этот день в Вифлееме от Девы Марии родился Иисус Христос. По григорианскому календарю Рождество празднуется 25 декабря, а по юлианскому – 7 января. Главными атрибутами праздника являются рождественские песни и стихи, а также, конечно, колядки.

6 января празднуется навечерие Рождества Христова или сочельник. Рождественские колядки начинают петь после окончания Всенощной. УНИАН предлагает вспомнить историю колядования, напомнит вам наиболее известные рождественские колядки, а также объяснит, чем колядки отличаются от щедривок и засевалок.

История колядования

С древности именно седьмого января по домам ходили юноши и «заметали» за тамошнюю девушку. По традиции, нужно было приходить друг к другу в гости, правда, до обеда старались не посещать соседей, особенно это касалось женского пола. Если женщина или девушка первой заходила в дом, то непременно «приносила беду», а потому, заметив «нежелательных гостей», примыкали двери. Когда же дом к обеду посещал парень или мужчина, то его пытались угостить. Следовательно, по полудню старшие люди собирались в группы, а молодежь собиралась ватагой и отправлялась колядовать.

Одному из них оказывали роль михоноши, другими словами — козы или же пастуха. Такого колядовальщика одевали в вывернутый наружу кожух, надевали соломенные рога и вешали небольшой колокольчик на шею. Ватаги ходили от двора ко двору и спрашивали разрешения на то, чтобы заколядовать. Во время колядования колядники хвалили хозяина, хозяйку, их детей и желали, чтобы дом был богатым, «чтобы и в поле буйно, и в хлеву плодотворно, и на пасеке ройно».

Региональные различия колядования

На Покутье дети идут колядовать уже на Святой вечер (6 января); на Слобожанщине и на Гуцульщине — в первый день Рождества (7 января), после того, как в церкви закончится Богослужение; на Западном Подолье — утром на второй день праздников.

В некоторых местностях Украины, кроме мальчиковых, были и девичьи ватаги. Считалось, что чем больше колядников посетит дом, тем щедрее будет для семьи год. Колядников пытались вознаградить. Полученные продукты и деньги молодежь отдавала на «большие вечерницы», которые отмечали 8 января. Это были чисто молодежные развлечения.

Разница между колядками и щедривками, засевалками

Разница между колядками и щедривками, засевалками существенная. Колядки исполняют на Рождество – 6-7 января, щедруют - накануне старого Нового года, 13 января, а засевают уже в первый день Нового года (старого Нового года), то есть 14 января.

В колядках прославляют рождение Христа, а щедривками желают благополучие семье, богатого урожая и т. далее. Засевалки по содержанию похожи на щедривки, однако их поют утром 14 января. Если в щедривках постоянно повторяются слова «добрый вечер» или «щедрый вечер», то в похожих по содержанию и пожеланиях засевалках повторяется «Сею-вею, посеваю» и подобные слова, ведь именно утром на Новый год традиционно ребята засевают зерном дома соседей и родственников, припеваючи соответствующие обрядовые песни.

Самые известные колядки

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з медом паляниця,

А без меду не така,

Дайте, дядьку, п’ятака.

Одчиняйте скриньку,

Та давайте сливку,

Одчиняйте сундучок,

Та давайте п’ятачок.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю!

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

Застеляйте столи та все килимами.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та кладіть калачі з ярої пшениці.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Та прийдуть до тебе

Три празники в гості.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

Ой перший же празник —

Та Різдво Христове.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А другий же празник —

Василя святого.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А третій же празник —

Святе Водохреще.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що перший празник

Зішле тобі втіху.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що другий празник

Зішле тобі щастя.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,…

А що третій празник

Зішле всім нам долю.

Радуйся! Ой, радуйся, земле,

Син Божий народився!

***

Коляд, коляд, колядниця,

Добра з маком паляниця,

А без маку — не така.

Дай, хазяїн, п’ятака!

Як не даси п’ятака,

Я вола — за рога,

А кобилу — за чуприну

Та й поведу на тічок.

А з тічка — в кабачок

Да проп’ю за п’ятачок!

***

Коляда, коляда,

Дай, дядьку, пирога!

Як не даси пирога,

Візьму вола за рога

Та виведу на моріг,

Та виломлю правий ріг.

У ріг буду трубити,

Волом буду робити.

Хвостом буду поганять

Та на гречку орать.

Добрий вечір!

***

Днесь поюще купно іграймо,

Царя рожденнаго всі восхваляймо.

Поюще, славяще "Слава во вишніх" - глаголюще.

Ніщо не може само собой стати,

Ірод же хоче царствовувати.

Над Христом новорожденним Младенцем во яслах положеним.

Восхвалімо браття Всеблагого,

Воспіваймо мудрість промисла Його

Поюще, славяще

Слава во вишніх глаголюще.

Стихи на Рождество

Він народився. Чуєте оркестр?

То ангели несуть хвалу Отцю.

Він народився. Він прийшов з Небес,

Щоб кров’ю землю освятити цю.

Він народився! Сонні пастухи

Покидали отари між полів.

Він народився! Взявши посохи,

Ішли Царю вклонитися царі.

Він народився. Віфлеєм дрімав…

Дрімала Кафа, Рим і світ увесь…

Усе живе затихло по домах,

Лиш в яслах тихо шелестів овес.

Він народився. Тіні майбуття

Звисали з павутиння у хліву,

І через сон всміхалося Дитя,

Торкаючись м’яких овечих вух.

Він народився, Пастор пасторів,

Облишив світлий трон Святих Небес

І освітив любов’ю бідний хлів…

Він народився. Чуєте оркестр?

(Лідія Меланіч)

***

Ісусе Христе, Божий Сину!

Від літ щороку ми ідем

В далекий тихий Вифлеєм

Стрічати дивную новину.

Несем Тобі не ливан й миро,

Ані не злото-серебро,

А наше вбогеє добро:

Любов, прив’язання і віру.

І молимо Тебе, о Христе,

Дай однодушність усім нам:

Родинам, селам і містам

І добру волю, й серце чисте.

І братолюбіє, і згоду,

І бистий зір, і ясну ціль,

І лік на наш сердечний біль —

Щасливу долю для народу.

(Роман Купчинський)

Детские стихи на Рождество

В цей день Син Божий народився —

Звершилась радісна подія.

О, земле, стомлена, прокинься,

Поглянь, як ангели радіють.

Над Віфлеємськими полями

Їх співи радісні лунають,

Це урочистими піснями

Царя царів вони вітають.

Нехай ця радісна новина

Розвіє смуток і тривогу,

За те, що Бог послав нам Сина,

Ми дружно скажем: «Слава Богу!»

***

Не в постелі і не в домі

Надзвичайної краси,

А у яслах на соломі

Народився Божий Син.

В небі зірка засвітила,

І світитиме всякчас,

Бо усіх оповістила,

Що прийшов на землю Спас.

І тоді до Нього люди

Поспішили звідусіль…

Так було воно, так буде —

Він і нині радий всім.

Йдуть і йдуть до Нього знову,

Хоч дорога не проста…

Ну, а ви, скажіть, готові

Теж прибути до Христа?

(Сергій Рачинець)

***

Сніжинка падає до долу,

Іскриться променем ясним.

Сьогодні свято в нашім домі,

Бо народився Божий Син.

Люблю Ісуса. В Вифлеємі

У бідних ялах Він лежить.

Над ними високо у небі

Яскрава зіронька горить.

Ісус дітей оберігає.

Я теж Ісусове дитя.

В моєму серденьку палає

Його народження зоря.

(Мирослава Приходько)