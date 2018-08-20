"Стресс на всю жизнь": психологи советуют быть осторожными с редкими именами для детей

Согласно данным Минюста, большинство украинцев все же называют своих детей традиционными именами.

Психологи советуют быть осторожными, называя детей редкими именами.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень.

Психолог Виктория Носенко утверждает, что очень необычные имена - это часто игра инфантильных родителей и стресс на всю жизнь для их детей.

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"У меня на самом деле наиболее травмированные люди - люди, травмированные очень редким именем и не очень уместным социумом, в котором они находились, ну из разряда Мирабелла в сельской школе среди Ань, Кать и Тань", - говорит она.

Ученые провели не одно исследование и говорят, что имена, которые легко произносятся, производят лучшее впечатление, а их владельцы даже занимают высокие должности в юридических фирмах. В некоторых странах необычными детскими именами настолько обеспокоены, что это пытается регулировать государство. В Исландии, например, родители должны выбирать имя из утвержденного правительством списка.

Журналисты опросили в киевском парке родителей 88 детей и оказалось, что среди мальчиков чаще встречались Саши, Иваны и Димы, а среди девочек - Насти, Ани, Маши и Даши.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины создало список из самых популярных и необычных имен, которые давали новорожденным в первом полугодии 2018 года.