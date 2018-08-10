Весна, Италия, Бертран: названы самые необычные имена родившихся в этом году младенцев

Самым популярным женским именем в этом году стало София, а мужским - Александр.

Министерство юстиции Украины создало список из самых популярных и необычных имен, которые давали новорожденным в первом полугодии 2018 года.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова.

Среди самых необычных женских имен: Игорина, Златаслава, Вивиана, Версавия, Дейлин, Медея, Каталея, Она, Милаша, Апполинария, Капитолина, Хумора, Патриция, Забава, Принцеса, Стасиния, Весна, Шамама, Италия, Андромеда, Ясноведа, Златояра, Кассандра, Ляля, Мелоди, Лукерия, Грета, Кармен.

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Среди мужских: Златозар, Натаниэль, Юнатан, Яровит, Бертран, Винцеслав, Элиот-Леопольд, Бомонд, Миролюб, Ольгерд, Пересвет, Мэтью, Рожден, Гамлет, Ратибор, Азарий, Марсель, Сварг, Киприан, Закария, Самуил, Соломон, Радомир, Киприан, Оскар, Фараон, Михва.

Самыми популярными в Украине в этом году стали женские имена: София, Анастасия, Анна, Виктория, Мария, Вероника, Злата, Полина, Ева, Милана и Соломия. Среди мальчиков - Александр, Артем, Максим, Богдан, Дмитрий, Матвей, Владислав, Назар, Давид, Илья, Андрей, Тимофей.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году 1554 человека, которые проживают в Киеве, изменили свои имена.