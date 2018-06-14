"Я русский и горжусь этим!": украинский продюсер оскандалился из-за ЧМ-2018 в России

Продюсер Юрий Фалеса выступил против политизации спорта и заявил, что никто не может запретить ему смотреть спортивные события, где и когда он хочет.

Экс-продюсер и бывший гражданский муж одиозной украинский певицы Ани Лорак Юрий Фалеса угодил в громкий скандал из-за чемпионата мира по футболу.

Вначале продюсер опубликовал в Facebook пост, где похвастался билетом на Чемпионат мира по футболу в Россию, а когда его жестко раскритиковали, удалил пост с фотографией и назвал себя русским.

"Я ненавижу грубость и хамство, а от отдельных "товарищей" оно лилось рекой, при чем, я даже не знаю кто эти люди, их взаимные оскорбления не позволительны на этой странице - это главная причина удаления поста. Моя позиция осталась неизменной. Я родился в Советском Союзе, на Урале, я русский и горжусь этим! Я гражданин Украины, с достоинством и уважением отношусь к стране и к людям, живущим на этой замечательной земле, но я ненавижу тех, кто свалил отсюда и орет о патриотизме", - написал Фалеса.

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Продюсер выступил против политизации спорта и заявил, что никто не может запретить ему смотреть спортивные события, где и когда он хочет.

"Я ненавижу г*внюков -политиков и депутатов, имеющих по 3-4 паспорта, обокравших страну, врущих на каждом шагу и диктующих нам условия выживания. Ненавижу продажных у*бков-журналистов, судей, полицейских. Как музыкант я не приемлю диктат - что слушать, что и где петь, как петь, с кем и на каком языке! Как спортсмен я против политизации спорта, унизительных требований отказываться от олимпиады, чемпионатов и прочих соревнований... Почему мне кто-то должен запрещать присутствовать на исторических матчах или смотреть футбол, неважно где и с кем?", - написал Фалеса.

Бывший продюсер Лорак назвал события на Донбассе "предательством и унижением народа", а также "наживой политиков и олигархов".

Пользователей сети подобный пост очень возмутил. Продюсеру напомнили о тысячах погибших на Донбассе украинцев.

"Юра... мой лучший друг погиб на фронте в 2015. Знал четыре языка, имел суперработы (до войны, кстати, в Москве), оставил 4 детей и красавицу-жену... И все это не ради политиков, а за страну, справедливость на стороне Добра. Это война светлых сил с темными. Просто тут каждый должен определиться, на чьей он стороне", - написал в комментариях пользователь Дмитрий Васильев.

"Я родилась в Украине при советской власти! То, что росийским оружием убивают моих соотечественников, тоже исторический факт, который для меня перевешивает исторический факт футбола", - возмущаются в комментариях.

Как сообщал УНИАН, Ани Лорак жестко раскритиковали за фото с российской премии. Пользователи написали множество гневных комментариев под фотографией певицы, отметив, что певица предала украинский шоу-бизнес, и кроме того, столкнулась с творческим кризисом.