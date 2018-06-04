"Рыженькая" из группы "Тату" стала претенденткой в "черный список" СБУ

14:17, 04 июня 2018
Общество
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Катина попала в список "Миротворца" / скриншот

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Бывшая солистка российской поп-группы t.A.T.u Елена Катина попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» после посещения территории оккупированного Донбасса.

По мнению авторов «черного списка», Катина сознательно нарушила государственную границу Украины «с целью проникновения на оккупированную территорию Украины на Донбассе», а также «участвовала в пропагандистских мероприятиях».

Отметим, что многие артисты из РФ, посетившие оккупированные территории, попадали в "черный список" СБУ после внесения в базу данных сайта "Миротворец".

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Теги: #Луганск#гастроли российских артистов