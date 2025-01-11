Из-за своей исторической значимости находка держалась в секрете почти четыре года.

Археологи обнаружили в Люксембурге клад римских золотых монет возрастом 1700 лет, который был помещен около фундамента небольшого римского форта, похожего на башню.

Как пишет Live Science, команда раскопала 141 золотую монету, отчеканенную между 364 и 408 годами н. э. в Хольцтуме, деревне на севере страны. На монетах изображены портреты восьми императоров, но на трех монетах изображен неожиданный правитель: Евгений, нелегитимный император Западной Римской империи, правивший всего два года (с 392 по 394 год).

Отмечается, что узурпатор, учитель риторики и придворный чиновник, был провозглашен императором Запада могущественным военным офицером через несколько месяцев после того, как западный император Валентиниан II был найден повешенным при загадочных обстоятельствах. Однако Феодосий I, христианский император на Востоке, отказался признать Евгения и не одобрил его предполагаемую политику религиозной терпимости. Это привело к вооруженному конфликту и завершилось кровавым поражением и смертью Евгения в битве при Фригиде в сентябре 394 года. Монеты этого императора особенно редки, потому что время его правления было очень коротким.

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"Это крупное археологическое открытие, поскольку крайне редко удается изучить целое древнее денежное месторождение в его археологическом контексте", - написали исследователи в заявлении Национального института археологических исследований (INRA) в Люксембурге.

Интерестно, что из-за своей исторической значимости находка держалась в секрете почти четыре года, а раскопки под руководством INRA проводились с 2020 по 2024 год. Команда также столкнулась с опасными условиями, поскольку в этом районе было зарыто множество боеприпасов и взрывчатых веществ времен Второй мировой войны, что побудило Службу противоминной деятельности армии Люксембурга помочь с раскопками.

Отмечается, что золотые монеты - это солиды, термин, который происходит от латинского "solidus", что означает "твердый" - ссылка на их неизменно надежное содержание золота. Монеты, каждая из которых весит приблизительно 4,5 грамма, были введены в обращение в начале четвертого века в эпоху "поздней Римской империи". Солид оставался относительно стабильным на протяжении столетий и распространился по всему средиземноморскому региону.

После независимого анализа, который учитывал "отличное состояние" монет и "наличие некоторых редких экземпляров", монеты были оценены в почти 322 000 долларов. Министр культуры Люксембурга Эрик Тилль сказал:

"Все еще потребуется некоторое время для обработки раскопок и находок, но это, несомненно, расширит наши знания и понимание последнего века Римской империи на Западе".

Исследователи собираются провести дальнейший анализ клада и в конечном итоге опубликовать результаты в исследовательском журнале.

Новости археологии

Исторические сокровища, которые не могли найти десятилетиями, были обнаружены в криптах собора: среди них были погребальные короны и знаки отличия, принадлежавшие средневековым европейским правителям. Тайник из Вильнюсского собора в Литве не видели с начала Второй мировой войны в 1939 году.

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